Torino-Apollon Limassol, le formazioni ufficiali: Juric punta sulle seconde linee

Il Torino scende quest'oggi in campo per l'ultima amichevole in terra austriaca. I granata quest'oggi sfidano l'Apollon Limassol a Seekirchen am Wallersee. Gli allenatori delle due squadre hanno sciolto gli ultimi dubbi e hanno comunicato le formazioni ufficiali. Da segnalare tra le fila del Toro la presenza in campo dal primo minuto di molte seconde linee, sinonimo del fatto che Juric intende testare anche chi ha meno spazio. Particolare la posizione in campo di Simone Verdi che potrebbe giocare come centrocampista data la presenza di Edera e Horvath sulla trequarti alle spalle di Zaza.