Torino, Appendino: “La salvezza granata una bella notizia per tutta la città”

Il tweet della prima cittadina di Torino relativo alla salvezza dei granata ottenuta ieri sera tra mille patimenti a Roma

Dopo le aspre polemiche degli scorsi giorni, la sindaca di Torino Chiara Appendino ha celebrato la salvezza tanto agognata dei granata su Twitter. "Complimenti al Torino F.C. che si salva con un turno d'anticipo. Una bella notizia per tutta la città!" ha scritto la prima cittadina che non più tardi di qualche ora fa era stata costretta a replicare in modo piccato con il presidente granata Urbano Cairo, reo di averla insultata in un video che non doveva circolare e invece è stato pubblicato. I due, comunque, si sono chiarati sulla questione Robaldo (il motivo del contendere) e Cairo ha chiesto scusa alla sindaca.