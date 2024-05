Torino, arbitra Sozza: prima volta per lui con i granata

Simone Sozza della sezione di Seregno incrocia per la prima volta il Torino lungo il suo percorso da arbitro. Otto gare dirette in questa stagione: nessuna dei granata e una del Bologna (contro la Salernitana), prossima avversaria della formazione di Ivan Juric. In queste otto partite come direttore di gara, sono 8 i rigori totali assegnati, un cartellino rosso diretto, uno per somma di ammonizione e ben 40 quelli gialli estratti. Conosciamo meglio il fischietto di Seregno.

Chi è Sozza, la prima volta per lui con il Toro

Sozza è l’arbitro in cui anche in ambito internazionale sono riposte le grandi speranze di Rosetti e Rocchi. Il fischietto di Seregno ha appena compiuto 36 anni, ne ha alle spalle 19 di carriera e ne ha davanti un’altra decina per imporsi come uno dei migliori. Arrivato alla Can unificata A/B nel 2020, l’esperienza nei big match non gli manca: vanta infatti partite come Juventus-Napoli, Inter-Napoli, Inter-Milan, Atalanta-Inter, Juventus-Roma e Napoli-Roma. Fuori dai confini nazionali è stato designato per la sfida di qualificazione ai prossimi Europei tra Spagna e Cipro, mentre nelle competizioni per club è fermo a una presenza nei preliminari di Conference League e diverse esperienze da quarto ufficiale sia in Champions che in Europa League.