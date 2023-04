Torino-Atalanta 1-2, Buongiorno sui social: “Ci abbiamo creduto. Grazie del supporto”

Regna il silenzio in casa Toro in seguito alla sconfitta per 2-1 subita contro l'Atalanta nella serata di ieri, sabato 29 aprile: al gol di Zappacosta ha risposto un ottimo Sanabria, che con la sua rete ha riportato il punteggio sull'1-1. Punteggio, però, modificato nei minuti finali da Zapata, che ha messo a segno la rete del 2-1 nerazzurro. Sui social, nessun granata si è esposto con commenti o parole di conforto, ad eccezione del capitano Buongiorno. "Grazie ai nostri tifosi per il supporto. Ci abbiamo creduto fortemente, ma non è bastato. Testa alla prossima": queste le parole di fiducia del difensore granata, e di gratitudine alle migliaia di tifosi presenti allo Stadio Olimpico Grande Torino, che hanno incitato la squadra fino all'ultimo minuto. Le prossime gare - a partire dalla sfida con la Sampdoria, mercoledì 3 maggio - per i ragazzi di Ivan Juric, saranno fondamentali per determinare le sorti della stagione.