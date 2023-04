È stata superata quota ventimila spettatori per la gara contro l'Atalanta. Nello specifico, sono stati 20.196 i paganti presenti allo stadio, per un incasso di 272.969 euro. Per l'occasione la società aveva varato una promozione rivolta agli under 25, che hanno avuto l'opportunità di acquistare biglietti a prezzo ridotto. Sold out la Curva Maratona, che a fine gara ha applaudito e sostenuto la squadra in vista del finale di stagione.