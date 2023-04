Torino-Atalanta 1-2, le reazioni social: “Che giocatore favoloso Sanabria”

Nulla da fare: il Toro si arrende all'Atalanta al termine di una partita ben condotta fino al termine. A fare la differenza è la giocata da campione di Duvan Zapata, che a due minuti dal fischio finale fa sedere Schuurs (fin lì autore di un'ottima prova) e fa partire una bordata da tre punti che si infila all'incrocio dei pali. La nota positiva, per il Toro, è il decimo gol in campionato di Tonny Sanabria - migliore in campo del Toro per distacco - che al 75' ha risposto al vantaggio di Zappacosta nel primo tempo. Di seguito i migliori tweet dei tifosi granata sulla partita.