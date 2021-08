Torino-Atalanta 1-2: Piccoli al 93′, un ottimo Toro parte con una beffa

I granata convincono ma perdono in pieno recupero: subito a segno Andrea Belotti, risponde il centravanti dell'Atalanta nel finale

LA CRONACA - Juric (assente per squalifica e sostituito in panchina da Paro) lascia ancora fuori Izzo e sceglie Djidji con Bremer e Rodriguez davanti a Vanja Milinkovic-Savic. In mediana confermati Lukic e Mandragora, con Singo e Ola Aina sulle corsie. In avanti, a supporto di Sanabria, ci sono Pjaca e Linetty. Dopo cinque minuti gli ospiti si portano subito avanti con Muriel , che evita Rodriguez, rientra sul sinistro e fulmina Milinkovic-Savic dal limite dell'area. Immediata la risposta dei granata, che liberano Linetty in area: decisiva la chiusura in angolo di Demiral. Quindi al 12' è Sanabria a trovare pronto Musso con un colpo di testa al termine di una buona azione sulla trequarti. L'immediato svantaggio non demoralizza i granata, che provano a tenere il baricentro alto e mostrano una manovra decisamente più fluida rispetto alla gara contro la Cremonese. I bergamaschi tornano a farsi vedere nell'area granata al 22', ma Singo è decisivo nel murare una conclusione di Muriel. Alla mezzora è nuovamente Sanabria a provarci dopo una buona combinazione con Linetty: Musso blocca a terra. Al 40' il Toro va ad un passo dal pareggio sugli sviluppi di calcio d'angolo. Bremer svetta a centro area, ma c'è Pessina a salvare sulla linea di porta. Quindi sono ancora i granata a rendersi pericolosi con un sinistro di Aina che scalda i guantoni di Musso. Pochi istanti più tardi Mandragora sfiora la porta con un sinistro dal limite, accendendo il tifo del Grande Torino.

SECONDO TEMPO - Nella ripresa Juric decide subito di giocarsi il primo cambio, inserendo Rincon al posto di Lukic. E proprio il nuovo entrato conquista subito un prezioso calcio di punizione dal limite dell'area. Si incarica della battuta Sanabria, che va però a colpire Linetty che si era posto a copertura della visuale di Musso. Al 49' Ola Aina trova un pallone al bacio per Sanabria, che controlla nell'area piccola ma non riesce a dare forza al pallone. Due minuti più tardi si fa ammonire Rincon per un intervento troppo irruento in mezzo al campo. Al 55' il Toro va nuovamente vicino al gol: tacco di Sanabria sugli sviluppi di calcio d'angolo e pallone nuovamente in corner. Gasperini prova dunque ad arginare le avanzate granata ricorrendo ad un doppio cambio: dentro Lammers e Miranchuk per Muriel e Ilicic. Al 64' scatta l'ora di un acclamatissimo Belotti, in campo al posto di Sanabria per un Toro schierato sempre con una sola punta. L'Atalanta prova quindi a farsi vedere con Lammers, che costringe Bremer al fallo tattico ed all'inevitabile cartellino giallo. E nella stessa occasione il centrale brasiliano è costretto ad alzare bandiera bianca, lasciando il posto ad Armando Izzo con Djidji che scala al centro della difesa. Paro approfitta quindi della stessa finestra per inserire Verdi al posto di Pjaca. La contromossa di Gasperini è Pezzella per Malinovski. Al 78' pareggia il Toro, meritatamente: Linetty lavora un buon pallone sulla trequarti, poi destro da fuori di Belotti che punta la porta con decisione, trova una deviazione di Maehle e scavalca Musso. Proprio il Gallo, l'uomo più atteso, firma il primo gol del campionato granata. Ed ancora il capitano due minuti più tardi anticipa Musso che lo stende sulla trequarti: per Chiffi non è chiara occasione da gol, solo cartellino giallo. L'Atalanta ricorre quindi ad un'ulteriore doppia sostituzione, inserendo Lovato e il 2001 Piccoli per Demiral e Gosens. All'87' sono i granata a sfiorare il vantaggio, con un destro a giro di Verdi che si spegne di poco sul fondo. In pieno recupero il Toro si scopre ed arriva la beffa: cross di Maehle dalla destra, la palla arriva a Pasalic che sfugge a Izzo e serve Piccoli, che a due passi dalla porta brucia Milinkovic e riporta avanti i bergamaschi ad un minuto dal termine. Una brutta botta per il Toro, che esce con zero punti e tra gli applausi dei tifosi da una partita in cui ha decisamente convinto.