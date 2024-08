Torino-Atalanta 2-1, Adams: “Mi ritrovo nelle idee di Vanoli, abbiamo dato tutto”

Al termine di Torino-Atalanta, gara valida per il secondo turno di Serie A, Che Adams è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l'esito del match. Di seguito le sue dichiarazioni.

Prima da titolare oltre le aspettative, gol e assist. Come racconti la tua serata? "Naturalmente per me è stata una bella serata, ma anche per tutti i giocatori. Tutti hanno messo il cuore in questa partita e abbiamo meritato i tre punti"