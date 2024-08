Torino-Atalanta 2-1, Ilic: “Incredibili tutti, ora continuiamo così”

Al termine di Torino-Atalanta, gara valida per il secondo turno di Serie A, Ivan Ilic è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l'esito del match. Di seguito le sue dichiarazioni.

E poi serve un piede come il tuo per fare il gol che hai fatto... "Sì, va beh (ride, ndr). Non voglio dire niente, ma sono contento per il gol e per la squadra che ha vinto. Dobbiamo continuare"