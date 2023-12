Torino-Atalanta 3-0, il tabellino: Linetty diffidato e ammonito. Salta Frosinone

Il resoconto con tutti gli eventi della sfida tra granata e nerazzurri valida per la 14^ giornata del campionato di Serie A

Il Torino vince con un netto 3-0 contro l'Atalanta grazie alla doppietta dell'ex Duvan Zapata e in mezzo c'è stato anche il rigore di Sanabria. Una gara che fa esultare tutto il pubblico granata che torna ad esultare dopo il pareggio di Monza e la sconfitta a Bologna. Dal punto di vista disciplinare è stata una gara caratterizzata da due cartellini gialli per parte: negli ospiti sono Scalvini e De Roon a finire sul taccuino dell'arbitro mentre i granata ammoniti sono Buongiorno e Linetty. Per quest'ultimo si tratta di un giallo pesante perché era diffidato e salterà la trasferta di Frosinone.