Torino-Atalanta 3-0, le statistiche: i granata dominano il match

"Dopo la sosta abbiamo preso un'altra strada. Gli ultimi risultati sono stati penalizzanti, oggi abbiamo giocato bene nelle condizioni giuste e controllando la partita. Abbiamo fatto gol ma potevamo anche essere più pericolosi", ha dichiarato Ivan Juric al termine di Torino-Atalanta che ha visto vincere la sua squadra per 3-0. Analizzando le statistiche appare evidente che il risultato sia stato meritato da Ricardo Rodriguez e compagni.

L'atteggiamento delle due squadre

La supremazia del campo è stata del Toro con il 54% del possesso palla. La squadra granata il possesso della sfera l'ha effettuato per il 52% nella metà campo avversaria. Mentre i bergamaschi l'hanno fatto per il 57% nella propria metà campo. Padroni di casa aggressivi e la conferma arriva anche dalla statistica del baricentro: alto 53,61 m nei primi 45' e 53,15 m nella seconda frazione di gara, sempre oltre la propria metà campo. Più remissivi i bergamaschi: 49 m nel primo tempo e 49,86 m nella ripresa: mediamente non hanno superato la propria metà campo nell'arco dei 90'.