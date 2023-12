Torino-Atalanta 3-0, Zapata si commuove: “Ho ripagato l’amore di Juric”

Le dichiarazioni dei protagonisti al termine della sfida tra granata e nerazzurri valida per il 14° turno di Serie A

Redazione Toro News

Al termine di Torino-Atalanta, gara valida per il 14^ turno di Serie A, Duvan Zapata è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ho fatto tanti gol anche ad altre squadre italiane, ma oggi è importante questa vittoria, ci fa prendere fiducia. Questa partita ce la meritavamo, contro Monza e Bologna abbiamo fatto bene ma non siamo stati ripagati per errori nostri. Ora ripartiamo da questa partita e cerchiamo di finire il 2023 nel modo migliore. Abbiamo avuto momento difficili ma piano piano costruiremo il campionato che vogliamo fare. Ogni partita fa storia a sé, oggi ci siamo trovati bene in campo e abbiamo tenuto duro insieme nei momenti di sofferenza".

Com'è il tuo rapporto con Juric?"Con questa doppietta ho ripagato l’amore che mi ha dato fin da quando sono arrivato (commosso, ndr). Sia lui che tutti i compagni".

In seguito il centravanti colombiano ha anche parlato ai microfoni di DAZN.

Quanto sei contento?"Da quando sono arrivato qua mi hanno accolto nella miglior maniera e anche in questi momenti di difficoltà li sto superando. Mi ha fatto piacere rivedere i miei ex compagni e mi dispiace per loro ma noi avevamo bisogno di questa vittoria".

Hai una dedica?"Sì per la mia famiglia e per tutta la squadra perché lo merita. Penso che tutti insieme e tutti uniti piano piano riusciremo ad andare avanti. Abbiamo fatto delle buone partite e speriamo di continuare così".

Oggi è tornato il vero Duvan Zapata?"Non era facile la partita, l'Atalanta è una grande squadra e lo dimostra ogni anno. Abbiamo fatto tutti quanti una grande partita segnando dei gol e per noi è importante".

Hai vinto il duello con il tuo ex compagno Scalvini, conoscerlo già bene ti è servito?"Sì, non solo lui, anche gli altri. Con loro sono stato tanti anni e magari conosco qualche debolezza o dove non gli piace muoversi e cosa fanno fatica a fare. Il duello con Scalvini è stato bello, è un gran difensore. Sono contento anche che ha segnato Tonny (Sanabria, ndr). Per noi è importante che noi attaccanti diamo vantaggio alla squadra potendo segnare anche magari se abbiamo poche occasioni. Questo è il modo giusto".

