Torino-Atalanta, le formazioni ufficiali: Adams con Zapata, Tameze torna dietro

Paolo Vanoli ritocca la formazione vista all'esordio contro il Milan. Cambio obbligato sulla corsia destra: ceduto Bellanova, spazio a Lazaro, con il neoarrivato Pedersen in panchina. Sulla sinistra non c'è Sosa ma Vojvoda, il suo posto da braccetto destro in difesa va a Tameze. In attacco c'è Adams in coppia con Zapata. Atalanta con De Keteleare e Brescianini dietro Retegui. Bellanova, come noto, non è convocato.