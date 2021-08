Torino-Atalanta 1-2, Palomino: “Bella gara dei granata. Per fortuna abbiamo vinto”

Le voci dallo Stadio Olimpico Grande Torino dopo il fischio finale della partita tra granata e nerazzurri

Al termine di Torino-Atalanta è intervenuto ai microfoni di DAZN è intervenuto Palomino, difensore degli orobici: "Per fortuna abbiamo vinto. Ci sono tante cose su cui possiamo fare meglio, vedremo in settimana. Piccoli? Non lo lasciamo festeggiare. Vero che ha fatto gol della vittoria, ma fa bene a pensare alla prossima partita".