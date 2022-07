Torino, Bayeye provato a sinistra: possibile un cambio di fascia alla Vojvoda

Il Torino si è riunito in Austria per il ritiro e Ivan Juric sta cercando di sperimentare alcune tecniche per avvicinarsi alla prossima stagione. Ovviamente il tecnico è alle prese con alcuni volti nuovi, come Bayeye, giovane terzino arrivato dal Catanzaro che in questi giorni si sta mettendo in mostra per provare ad insidiare i titolari sulle fasce. Ma per il momento il giocatore non sta giocando sulla sua solita fascia, la destra, ma esattamente dalla parte opposta: però questa non è affatto una novità per il tecnico Juric.