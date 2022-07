Torino, Bayeye risponde presente: reazione dopo l’acquisto di Lazaro

L’esterno ex Catanzaro ha disputato una buona gara contro il Nizza: messaggi giusti dopo l’arrivo di Lazaro

Gualtiero Lasala

Il Torino ha chiuso le sue amichevoli precampionato con una sconfitta esterna sul campo del Nizza: una buona partita da parte dei granata, che non hanno sfigurato in un altro palcoscenico europeo, avendo a disposizione una squadra ancora incompleta e monca di alcuni protagonisti dello scorso anno. Tra le note positive della sfida in terra francese c’è anche quella riguardante Bayeye, esterno destro del Toro che ha disputato una buona partita, mettendosi in mostra e dando delle risposte positive al suo allenatore, che adesso lo terrà sicuramente più in considerazione in vista delle prime sfide della stagione.

REAZIONE - Una buona reazione da parte di Bayeye, che non aveva brillato nei giorni di ritiro, non essendo riuscito ad incidere anche negli appuntamenti con squadre di realtà più piccole. Dopo l’arrivo di Lazaro, a maggior ragione, Bayeye è finito ai margini delle gerarchie granata. In questa prova contro il Nizza ha dimostrato di poter essere un valido innesto, anche e soprattutto perché Juric ha voluto provarlo in un ruolo che non è propriamente il suo. Infatti Bayeye ha dimostrato duttilità mettendosi nella posizione di braccetto difensivo, posizione in cui non ha affatto sfigurato.

PRESTITO - Con l’arrivo di Lazaro è stato ventilato un possibile prestito di Bayeye in una squadra di Serie B, che al momento rimane in stand-by. Non è certamente da escludere come scenario, perché il Toro ha diversi esterni destri e lui potrebbe essere uno dei profili partenti. Ciò che è sicuro è che con la prova contro il Nizza ha mandato un messaggio forte e chiaro: Bayeye c’è ed è disposto anche ad adattarsi per poter restare in granata e continuare la sua esperienza.