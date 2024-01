Torino, Bellanova sempre più determinante. E si candida anche per l’Europeo

Raoul Bellanova sta diventando un giocatore sempre più determinate per questo Torino. L'esterno granata - nel match andato in scena venerdì contro la sua ex squadra - ha siglato il suo terzo assist stagionale in Serie A: nell'azione che ha portato in vantaggio il Toro, il numero 19 lanciato da Vlasic ha conquistato il fondo del campo e crossato per Duvan Zapata che ha anticipato Wieteska e trafitto Scuffet. Bellanova, dopo un inizio in salita, è migliorato molto sui cross e dopo l'assist per Radonjic con la Salernitana e quello a Zapata con l'Empoli ne è arrivato un altro con il Cagliari: "Abbiamo due grandi attaccanti e anche quelli che possono entrare a partita in corso, possono tutti fare gol in ogni momento. Lavoriamo molto in allenamento per come trovarci meglio e attaccare il primo palo" ha raccontato l'esterno granata nel post partita.