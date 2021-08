Belotti rientra a Torino: visite allo stadio, domani al Filadelfia

Il Gallo è arrivato all'Istituto di Medicina per lo Sport, nei prossimi giorni si deciderà il suo futuro

Andrea Belotti è tornato a Torino. Terminate le vacanze estive dopo la vittoria dell'Europeo, il Gallo era atteso in città per riprendere i contatti con i granata e definire il suo futuro. Si stringono i tempi per la decisione finale del capitano, con Ivan Juric che ha detto chiaramente di non voler aspettare ancora e la proposta di rinnovo di Cairo già da un pezzo sul tavolo. Andrea Belotti è arrivato ora allo stadio Olimpico "Grande Torino": all'Istituto di Medicina per lo Sport ha sostenuto intorno alle 18 le visite mediche di rito, durate circa un'ora. Domani il Gallo sarà al Filadelfia per il primo allenamento in maglia granata, in quell'occasione ritroverà i compagni e ci sarà l'incontro con Ivan Juric.