Torino, l’aut aut di Juric: “Belotti? Non aspettiamo oltre, o ci sei o no”

Al termine dell'amichevole contro il Rennes il tecnico granata ha parlato di alcuni giocatori della sua squadra

IL GALLO - «Con Andrea ci siamo parlati al telefono, è vero — racconta Juric —. Che cosa vorrei? Che arrivasse al Filadelfia e dicesse “voglio restare, sono il capitano del Toro”. Vorrei avesse visto la nostra partita contro il Rennes e dicesse “qua farò 20 gol”». La situazione ora com’è? «Complicata. Ma c’è anche un’offerta, la nostra del rinnovo, e dal mio punto di vista è enorme. Queste cifre ora non le hanno all’Atalanta, non le ha Immobile... So che dopo questi ultimi anni ci sono scorie e pensieri, ma io parto da zero». Che cosa significa? «Che due anni fa Belotti era un top player assoluto, negli ultimi due non lo è stato. E nell’ultimo non era buono, ma se si mette a lavorare come si deve abbiamo un grande giocatore».

MILINKOVIC E LINETTY - L’esame di Milinkovic in porta? «Vanja è un ragazzo che ha tantissime qualità ma anche tanto lavoro davanti a sé per crescere e migliorare. Per struttura, altezza, piedi e personalità parliamo di un giocatore di livello molto alto. Che però in passato non ha lavorato tanto quanto dovrebbe anche sulla tecnica del portiere». In quali ruoli manca qualcuno? «Linetty ha fatto bene dietro la punta, ma in quel ruolo mi serve altro. Ci sono tre, quattro situazioni che dobbiamo migliorare per arrivare a un gruppo di 18 elementi che ruotano. Soprattutto in attacco, dove normalmente cambio molto per recuperare brillantezza nell’ultima mezz'ora. Vorrei più qualità». Queste dichiarazioni di mister Juric sono certamente destinate a far rumore. Il tecnico è stato molto chiaro fin da subito con tutti gli elementi della rosa del Torino e quando tra poco inizieranno le partite ufficiali ci dovrà essere un gruppo unito e coeso. Qualità che l'ex Verona sembra sempre essere riuscito a tirar fuori dalle sue squadre. Le prossime settimane saranno molto calde anche dal punto di vista del mercato perché Juric ha fatto capire di aspettarsi ancora qualche innesto dalla società se si vorranno evitare le situazioni accadute nelle ultime due stagioni.