Tra nodi da sciogliere e lacune da colmare: c’è un mese per plasmare il Toro

L'attuale sessione estiva di calciomercato terminerà il 31 agosto. Ecco cosa aspettarsi in quest'ultimo mese dal club granata

Cecilia Mercatore

Da oggi si entra nell'ultimo mese di calciomercato che, iniziato ufficialmente il 1° luglio, terminerà il 31 agosto alle ore 20. Trentuno giorni per formare e definire quella che sarà la squadra per la prossima stagione, giorni che si preannunciano davvero impegnativi: sono ancora diverse le questioni che il club granata deve risolvere e cercare di concludere, dal futuro di Andrea Belotti agli ultimi acquisti da compiere per colmare alcune lacune. "Adesso si devono fare le scelte e farle giuste. Come pensavo una buona base c'è. Il resto è da migliorare". Queste alcune delle parole dette dal nuovo tecnico granata dopo la partita di ieri contro il Rennes, che sottolineano come per il tecnico ci sia ancora molto da fare per completare la squadra.

BELOTTI - Ovviamente, il primo e più importante dei nodi da sciogliere è proprio quello che riguarda il futuro del capitano granata. La questione va avanti da tempo, ma al momento non si è giunti ancora a una conclusione. Da una parte ci sono Cairo e Vagnati che hanno fatto la loro mossa, proponendo al Gallo un rinnovo - che a oggi non è stato accettato - da 4 milioni bonus compresi; dall'altra c'è l'interesse mostrato nei confronti dell'attaccante granata da parte di alcuni club, in particolar modo dal Siviglia e dallo Zenit, con la squadra russa pronta a sborsare 30 milioni di euro, bonus inclusi. Ora la palla passa al capitano granata, il quale dovrà decidere se rinnovare il suo contratto con il Toro o lasciare il capoluogo piemontese (difficile pensare, al momento, a una permanenza senza rinnovo). Qualora andasse in porto la seconda opzione, la società granata sarà costretta a trovare un valido sostituto del Gallo.

CEDERE PER ACQUISTARE - Altre entrate che corrispondano a delle uscite, questa la strategia attuale adottata da Urbano Cairo e Davide Vagnati per quanto riguarda il mercato. Dopo l'arrivo del trequartista Marko Pjaca, la priorità del Torino adesso è la difesa. In particolare è nel ruolo di centrale della retroguardia a tre che ora dovrebbe concentrarsi Davide Vagnati. Anche a centrocampo e sulla trequarti potrebbero arrivare rinforzi. Ma la prima cosa da fare è lavorare in uscita - visti i 32 giocatori effettivi in rosa - per poi effettuare i giusti colpi che possano migliorare il livello della squadra.