Calciomercato Torino, 32 effettivi in rosa: ora serve cedere per acquistare

Quella di sfoltire i ranghi è un’esigenza preminente per il Torino se si pensa che attualmente ci sono in rosa 32 effettivi: per il dt Davide Vagnati ora la prima cosa da fare è lavorare in uscita per poi calare i giusti colpi

Gianluca Sartori

“Dopo il trequartista, se parte qualcuno può essere sostituito”. Urbano Cairo, l’altro giorno a Bressanone, è stato piuttosto chiaro. Dopo l’arrivo di Marko Pjaca, il calciomercato del Torino al momento si snoda su due direttrici principali: occorre definire il futuro di Andrea Belotti e occorre cedere chi non rientra nei piani per poter poi rinforzare la squadra con altri colpi. Ivan Juric ha avuto la squadra a disposizione giorno e notte per oltre due settimane a Santa Cristina in Val Gardena ed è in costante contatto con il club per definire la rosa che prenderà parte al prossimo campionato.

SFOLTIRE - Quella di sfoltire i ranghi è un’esigenza preminente per il Torino se si pensa che attualmente ci sono in rosa 32 effettivi: i 29 al lavoro in Val Gardena più l’infortunato Edera, l’ivoriano Singo che è impegnato alle Olimpiadi e il capitano Belotti che si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza. Senza contare che a libro paga ci sono altri elementi con contratti a carico del club che ad oggi non rientrano nei piani come il centrocampista 2000 Adopo, il pari-ruolo 2001 Karamoko e l’attaccante 2001 Vianni.

I NOMI - Insomma, per il dt Davide Vagnati ora la prima cosa da fare è lavorare in uscita per poi calare i giusti colpi che possano alzare il livello della squadra. Fare cassa e liberarsi di alcuni ingaggi prima di acquistare è la parola d’ordine. Molto utile è stata l’operazione che ha portato Meité al Benfica, ma il club granata non può fermarsi qui. Sono tanti i giocatori la cui posizione deve essere definita: dal difensore Lyanco (che interessa al Betis) all’attaccante Falque (piace ad Aek Atene e Al Nasr), passando per i giovani Sava, Celesia, Kone, Rauti, Millico e Segre. A centrocampo potrebbe partire almeno uno tra Rincon, Linetty e Baselli. Tanto lavoro da fare, insomma, nelle ultime settimane di mercato.