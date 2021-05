Torino-Benevento 1-1, Cairo: “Non faccio proclami. Nicola? Lo sento domani”

Il presidente all'uscita dallo stadio: "Belotti? Di quello se ne occupa Vagnati. Sirigu? Anche lui ha ancora due anni di contratto"

Al termine della gara tra Torino e Benevento ha parlato il presidente Urbano Cairo con i giornalisti presenti all'uscita dello stadio. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ci mettiamo al lavoro ma parliamo quando tutto sarà preciso. Da domani penseremo a programmare il futuro, lavoriamo bene ma in questo momento non è il caso di fare proclami. Meglio prima fare le cose e poi annunciarle. Con Nicola lo sento domani, poi sicuro in settimana ci vediamo e ci confronteremo. Belotti? Di quello se ne occupa Vagnati. Sirigu? Anche lui ha ancora due anni di contratto, vediamo. Ci parleremo. L’importante è che i giocatori che restano siano supermotivati a rimanere al Toro".