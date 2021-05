Torino-Benevento 1-1, Ujkani: “Nicola grande uomo. Il Toro mi rimarrà dentro”

Le dichiarazioni del portiere al termine della gara tra granata e campani: "Salvezza miracolosa. Il Toro è importante, lo sappiamo tutti e dobbiamo dare sempre il 200%, non basta il 100%"

Al termine della gara tra Torino e Benevento ha parlato Samir Ujkani a Torino Channel. Di seguito le dichiarazioni del terzo portiere granata, sceso in campo dal primo minuto: "Davide Nicola è sicuramente un uomo di grande livello. Ha portato entusiasmo e positività dentro il gruppo, la mentalità giusta per la salvezza, per fare i risultati che abbiamo fatto. Con il suo staff ha sempre lavorato molto e con il sorriso ogni giorno. E' un uomo che merita molto e spero veramente di vederlo al punto più alto possibile. In due anni abbiamo iniziato bene, l'anno scorso molto bene. Poi dalla pandemia in poi abbiamo fatto male. Un 2020 molto negativo, poi con il mister siamo ripartiti alla grande. La salvezza è stata un miracolo per la situazione che si era creata e per come ci ha danneggiato il Covid-19, mancava sempre qualcuno. Non è stato facile, complimenti a tutti dai magazzinieri, ai giocatori, allo staff tecnico, medico e presidente. Importante continuare con questa mentalità. Il Toro è importante, lo sappiamo tutti e dobbiamo dare sempre il 200%, non basta il 100%. A noi mancano tanto i tifosi perché ci stimolano, purtroppo in questa pandemia non sono stati allo stadio ma sono stati vicino a noi. Li ringraziamo per l'attaccamento che hanno alla maglia e alla storia. Nel Toro non bisogna mollare mai, bisogna lottare sino alla fine dando il 200%".