Torino-Benevento 1-1, Nicola: “Porterò nel mio cuore i ragazzi”

Al termine della partita tra Torino e Benevento ha parlato Davide Nicola. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a Torino Channel, partendo dalla tragedia della funivia Stresa-Mottarone: "Queste notizie fanno passare un po' tutto in secondo piano, siamo profondamente addolorati e facciamo le condoglianze alle famiglie delle vittime perché quel che è successo è davvero brutto (leggi qui). Tornando al nostro lavoro, anche se è difficile, i ragazzi sono stati bravi, abbiamo provato a vincere fino alla fine sfiorando il secondo gol in più occasioni. Sono riusciti a fare una partita propositiva cercando di portare via il miglior risultato possibile. Chiudiamo la stagione con una rimonta importante, avendo rimontato tanti punti sulle dirette concorrenti e avendo fatto anche più punti di molte squadre che ci hanno preceduto in classifica".