Torino-Benevento, niente spareggio salvezza: cala così il sipario sulla Serie A

La partita di domenica sarebbe dovuta essere una sfida da dento o fuori ma il Torino si è salvato con una giornata d'anticipo

Federico De Milano

Ormai ci siamo: il campionato di Serie A 2020/21 sta per chiudersi. Domenica infatti andrà in scena l'ultimo atto di questa stagione con la 38^ ed ultima giornata. Il caso ha voluto che il Torino, dopo aver raggiunto la salvezza matematica martedì sul campo della Lazio, vada ad ospitare proprio il Benevento, la squadra che stava facendo la corsa sui granata per evitare la retrocessione. Avremmo potuto assistere ad un match per cuori forti con due squadre a giocarsi tutta la stagione in soli 90 minuti ma così non sarà.

OBIETTIVO RAGGIUNTO - Il Toro scenderà in campo con la testa sgombra da cattivi pensieri e dall'incubo retrocessione. Il pareggio ottenuto martedì in casa della Lazio - in mezzo a mille polemiche - consentirà ai granata di chiudere il campionato con un'ultima partita nella quale ci sarà ben poco da dire. Dopo il risultato dell'Olimpico, la squadra di Nicola domenica potrà gestire al meglio le energie contro gli uomini di Inzaghi dato che sarà la quarta partita in 11 giorni per Belotti e compagni. In caso di partita da dentro o fuori il Toro avrebbe potuto avere anche dei problemi di tenuta fisica dato il periodo ricco di impegni. Per fortuna dei granata quella di domenica sarà dunque solamente una partita in cui si cercherà di chiudere il campionato con un sorriso ma la testa deve essere già focalizzata sulla programmazione del prossimo anno.

STREGA IN DIFFICOLTÀ - Dall'altro lato ci sarà una formazione delusa e arrabbiata per la recente retrocessione in Serie B. Il recnico del Benevento, Filippo Inzaghi, avrebbe voluto giocarsi il tutto per tutto contro il Toro ma la matematica non glielo ha consentito. La squadra campana però continua a precipitare in classifica da settimane e alla fine il tonfo è stato pesante. Basti pensare che il Benevento nel girone d'andata fu in grado di raccogliere la bellezza di 22 punti ma in quello di ritorno (aspettando l'ultima gara contro il Toro) solamente 10. Un crollo davvero inaspettato per una squadra che aveva ben impressionato tutti quanti fino a gennaio quando il Toro fece visita alla strega. In quell'occasione nella gara giocata allo stadio Ciro Vigorito, ci fu l'esordio di Nicola sulla panchina granata. Il tecnico ex Genoa domenica chiuderà dunque così il cerchio contro lo stesso avversario che aveva sfidato al suo esordio, in attesa di capire cosa riserverà il futuro sia per Nicola che per il Torino.