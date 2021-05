Torino, contro la Lazio un super Izzo: il suo recupero è stato fondamentale

Il difensore, assente nella débâcle subita col Milan, si è rivelato tra i migliori in campo contro la Lazio

IN CAMPO - Assente nella disfatta subita contro il Milan per un problema muscolare e presente solo per 55 minuti nella sfida persa contro lo Spezia, il recupero di Izzo si è rivelato fondamentale per Nicola in un momento tanto importante quanto delicato per il Torino. Non a caso il numero 5 granata si è rivelato il migliore in campo per numero di palloni recuperati (19), quattro in più della somma degli altri due centrali del Toro - Bremer (9) e Nkoulou (6). Un dato che ne esalta grinta e caparbietà, apportando quella solidità difensiva che era mancata nelle sfide precedenti. Una prova di carattere ingigantita dall'evidente apprensione vissuta dal difensore: emblematica la sua disperazione in occasione dell'assegnazione del calcio di rigore, così come non sono passati inosservati i suoi occhi quasi lucidi per la tensione dopo il palo colpito da Lazzari nell'ultimo minuto di recupero.