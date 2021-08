Torino, Berisha insidia Milinkovic-Savic: ma il serbo resta favorito

Le amichevoli hanno detto meglio all'albanese. Il serbo dovrà mettere a tacere i primi dubbi

Milinkovic-Savic o Berisha? La Cremonese è dietro l'angolo, la stagione è pronta a scattare e il ruolo del portiere in casa Torino tiene banco. Ivan Juric nella prima conferenza stampa della sua avventura granata a inizio luglio era stato categorico: serbo titolare, albanese esperto secondo. Già qualche settimana fa, però, è stato lo stesso allenatore a sottolineare che Milinkovic-Savic ha alcuni limiti tecnici. Milinkovic-Savic ha inoltre patito un infortunio, una contusione e nulla più, nella rifinitura dell'amichevole con l'AZ (un test che avrebbe rappresentato molto per lui), ma ora è completamente recuperato. A rigor di logica resta dunque lui il favorito per difendere i pali granata.