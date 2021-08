Torino, l’allenamento di oggi: Ansaldi e Milinkovic Savic di nuovo in gruppo

Nella seduta odierna Bremer ha continuato ad eseguire un lavoro personalizzato e non si è ancora unito al gruppo

In vista della sfida di Coppa Italia in programma domenica 15 alle 21 contro la Cremonese, il Torino prosegue gli allenamenti. Quest'oggi i granata hanno svolto una seduta in palestra focalizzandosi sulla parte atletica. In seguito Ivan Juric ha diretto un allenamento con un programma tecnico. Da segnalare il rientro in gruppo di due pedine importanti come Ansaldi e Milinkovic Savic che a questo punto possono essere considerati del tutto recuperati per il match di Coppa Italia. A rischio per l'esordio stagionale invece c'è Gleison Bremer. Il difensore brasiliano si è allenato anche oggi a parte svolgendo un lavoro differenziato. Nella giornata di domani il Torino ha in programma un'altra sessione di allenamento.