Torino, ora Milinkovic-Savic deve fugare i dubbi di Juric: “Ha limiti tecnici”

Il Torino punta sulle potenzialità del giocatore, ma i difetti restano. Test chiave ad Alkmaar

L’ammissione di Ivan Juric ha destato scalpore fino a un certo punto. “Parliamo di un portiere che per struttura fisica e gioco coi piedi è di livello davvero alto”,ha detto il tecnico di Vanja Milinkovic-Savic dopo l’amichevole di Rennes, decisa da un errore evitabile del portiere serbo. Per poi continuare: “Ma in passato non ha lavorato quanto avrebbe dovuto sulla tecnica di base”. Non propriamente un complimento, per un portiere che dovrebbe giocare titolare in Serie A. Juric, da persona che le cose le dice anche quando magari un po’ di diplomazia in più sarebbe consigliabile, ha riconosciuto i limiti attuali di Vanja, limiti che a dire la verità si sono palesati in più di un’occasione in campo. Normale, quindi, che la scelta di puntare su di lui come estremo difensore titolare abbia destato più di qualche dubbio. Il Torino punta sulle potenzialità del giocatore, ma i difetti restano e, anche se Vanja ha solo 24 anni, è difficile pensare che la tecnica di portiere possa essere migliorata di molto a questa età.