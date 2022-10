Torino, Berisha superato da Vanja: dall’assenza di Udine al futuro da decifrare

Torino: Berisha mancava ad Udine per un problema al gomito

Berisha per la trasferta in Friuli non è stato convocato: secondo quanto è filtrato (non in via ufficiale: il Torino non ha comunicato nulla in merito), la ragione è stata un problema ad un gomito che gli ha impedito di essere al top. Per l'ex Atalanta, Lazio e Spal non si tratta del primo acciacco: già a settembre era rimasto fuori causa per qualche partita a causa di un problema ad un ginocchio. Per vari motivi quella attuale è quindi una stagione complicata per il classe 1989, che nel 2021-22 aveva trovato il modo di giocare una dozzina di partite, alcune non troppo brillanti. Ma quest'estate, come detto, le gerarchie si sono invertite in modo più che mai stabile. "Milinkovic-Savic ha tutte le caratteristiche per essere un portiere top - ha detto Juric -. Il suo problema è che ogni tanto ha qualche calo di concentrazione, ma quando è sul pezzo è un portiere super".