Torino-Bologna 0-0, la classifica: granata decimi a -3 da Napoli e Fiorentina

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo l'anticipo del venerdì sera della 35^ giornata

Il Toro si conferma ancora una volta squadra da 0-0, fermando il Bologna ma mettendo in fila la quarta partita consecutiva senza trovare il gol. Il Bologna, già certo di un posto in Europa, rallenta la propria corsa Champions. Per il Toro arriva invece un punto che serve a poco o nulla dato che le coppe sono ormai sfumate. Di seguito la classifica aggiornata dopo il pareggio di oggi: Toro a quota 47 a -3 da Napoli e Fiorentina. Il Bologna sale a 64, ma rallenta la sua corsa verso la Champions: la Roma domani può arrivare a -2.