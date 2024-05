Torino-Bologna 0-0, Kabic in campo mentre cantano i Sensounico: polemica social

Il Toro si conferma ancora una volta squadra da 0-0, fermando il Bologna ma mettendo in fila la quarta partita consecutiva senza trovare il gol. Al Grande Torino termina dunque senza reti una gara in cui i granata hanno concesso poco agli uomini di Motta e hanno visto infrangersi sulla traversa un'incornata di Sanabria nel primo tempo. Il Bologna, già certo di un posto in Europa, rallenta la propria corsa Champions. Per il Toro arriva invece un punto che serve a poco o nulla. Di seguito i migliori tweet dei tifosi granata dopo la sfida tra Torino e Bologna: in tanti si soffermano sugli istanti in cui il giovane serbo Kabic, probabilmente ignaro del momento, è rimasto in campo a palleggiare durante l'esecuzione nell'intervallo de "Un giorno di pioggia" dei Sensounico.