Torino-Bologna 2-1, il tabellino: ammoniti Sanabria e Milinkovic-Savic

Finisce 2-1 tra Torino e Bologna, al termine di una partita dominata dai granata ma poi riaperta dopo il rigore concesso ai felsinei. Il Torino si porta avanti al 24' con Antonio Sanabria, che sigla l'1-0 su assist di Sasa Lukic. Per il raddoppio però i granata devono aspettare fino al 69' dopo aver avuto molte occasioni e aver timbrato la traversa sempre con Sanabria. Il bis arriva su tiro di Tommaso Pobega, deviato e indirizzato poi da Adama Soumaoro in rete. Al 79' i felsinei accorciano però le distanze su rigore con Riccardo Orsolini e riaprono la partita, ma senza trovare lo spunto decisivo. Tra le fila del Torino giallo per Sanabria e per Vanja Milinkovic-Savic, in quelle del Bologna invece ammoniti Theate, Soumaoro, Soriano e De Silvestri.