Torino, Bonifazi termina le vacanze: atteso il rientro al Fila, e il calciomercato impazza

Terminate le vacanze per Kevin Bonifazi. Il difensore è atteso al Filadelfia per unirsi alla preparazione con il resto della squadra, in vista della gara d’Europa League del 25 luglio contro il Debrecen. Difficilmente il classe 1996 potrà partire titolare, visto che è indietro nella preparazione rispetto ai suoi compagni di squadra, ma potrebbe partire dalla panchina. Anche se pure quest’ultimo scenario non è sicuro al 100%.

CALCIOMERCATO – Su Bonifazi sono molteplici le voci di mercato che lo vedono protagonista, dopo che il Torino ha esercitato il contro riscatto. Vista l’ultima ottima stagione disputata alla Spal, il giocatore ha attirato gli interessi di diverse squadre. I biancazzurri lo vorrebbero riportare a Ferrare, l’ha anche confermato recentemente (leggi qui) il direttore sportivo Vagnati: “Ne parleremo col Toro, vediamo se è fattibile in breve tempo“. Non solo la Spal, anche la Fiorentina si è inserita sul giocatore (leggi qui) ma i granata lo valutano più di 11 milioni di euro. I viola hanno venduto diversi giocatori, e anche Vitor Hugo è vicino alla partenza. Per questo potrebbero cercare di aggiudicarsi il talentuoso difensore del Toro.

IL FUTURO – La società di Via dell’Arcivescovado non ha fretta di vendere il giocatore, d’altro canto non lo ritiene incedibile e per una cifra ragionevole potrebbe lasciarlo partire. Bonifazi vuole giocare e il Toro non riesce a garantirglielo. Al momento il trio difensivo titolare dovrebbe essere composto da Izzo, Nkoulou e Lyanco. Il prodotto della Primavera granata non è in cima alle gerarchie, ma i piemontesi giocano in tre competizioni e quindi le possibilità per mettersi in mostra, anche in campo internazionale, ci potrebbero essere. Intanto Bonifazi rientrerà a Torino nei prossimi giorni, possibile anche nella giornata di oggi, e, per valutare il suo futuro, il Toro non ha fretta.