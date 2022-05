Torino, Bremer: “Ho dato il massimo, è stata la mia stagione migliore”

Le parole di Bremer sui social al termine della sua stagione con il Torino

“Bremer non giocherà queste ultime due partite” aveva dichiarato Ivan Juric nella conferenza stampa pre Verona-Torino: la stagione di Gleison Bremer è così terminata anticipatamente, il 7 maggio 2022. Dopo un campionato che l’ha portato ad essere uno tra i migliori difensori della Serie A e ad essersi giudicato il Toro News Award, il difensore brasiliano ringrazia e dedica qualche parola sui social alla sua annata: “Sfortunatamente la mia stagione è finita prima del previsto, ma sono sicuro di aver dato il massimo in ogni allenamento, in ogni partita. È stata la mia stagione migliore ma sono sicuro che riuscirò ad evolvere ancora di più nelle prossime”. Prossime stagioni che ancora non si sa dove lo vedranno protagonista, ma questa stagione con il Torino gli ha permesso di dimostrare il suo valore e le sue capacità, fino ad attirare l’attenzione di grandi club, anche a livelli europei.