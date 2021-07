Torino-Brixen 5-1, Linetty: “Vogliamo creare il gruppo perfetto”

Il centrocampista granata al termine della seconda amichevole vinta con Juric sottolinea l'importanza della coesione nella rosa

Al termine della seconda amichevole del Torino, quella terminata 5-1 contro il Brixen (qui la cronaca) Karol Linetty si è fermato ai microfoni dei giornalisti per rispondere ad alcune domande.

"Molto positive, sono molto contento, si lavora tanto. Siamo un grande gruppo, tutti lavorano molto bene. Ci si spinge a vicenda, facciamo gruppo. Abbiamo bisogno di essere 25 leader, 25 ragazzi in spogliatoio che fanno gruppo. Se lavoriamo al 100% possiamo fare molto bene".

Quest'anno come vi sentite come gruppo in questo ritiro, che serve a cementare i rapporti?