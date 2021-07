Torino-Brixen, le formazioni ufficiali: fuori Bremer, c’è Linetty trequartista

Le scelte di Ivan Juric per la seconda amichevole da quando la squadra è arrivata in Val Gardena

Organizzata di fretta e furia dopo il forfait causa positività di un giocatore del Bochum della partita originariamente in programma per oggi pomeriggio, il Torino sfiderà in amichevole il Brixen, squadra di Eccellenza. È il secondo test per Ivan Juric. Sono appena state diramate le scelte dell'allenatore croato per questa seconda partita amichevole da quando i granata sono arrivati in Val Gardena.