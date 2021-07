Torino, oggi alle 17 amichevole contro il Brixen a Santa Cristina

Dopo l'annullamento dell'amichevole con il Bochum i granata hanno trovato un altro avversario per oggi pomeriggio

Dopo l'annullamento di ieri dell'amichevole che Torino e Bochum avrebbero dovuto disputare, i granata sono riusciti a trovare un altro avversario. Si tratta del Brixen, formazione della città di Bressanone che milita nel campionato di Eccellenza dell'Alto Adige. Il match avrò inizio oggi pomeriggio alle ore 17 e potrà essere seguito su Torino Channel (tv.torinofc.it) oppure su Toro News con la diretta testuale della gara con aggiornamenti minuto per minuto. Per i tifosi che seguono la squadra in ritiro ci sarà la possibilità di acquistare i biglietti direttamente in loco al campo sportivo "Mulin da Coi" di Santa Cristina in Val Gardena al costo di 5 euro.