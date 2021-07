Torino, annullata l’amichevole col Bochum: un caso di Covid tra i tedeschi

Non si giocherà l'amichevole con i tedeschi, per precauzione la squadra granata rimane a Santa Cristina

Con un comunicato emesso nella tarda serata di venerdì 23 luglio il Torino ha comunicato l'annullamento dell'amichevole contro il Bochum, che era in programma per le 17 di sabato 24 luglio a Bressanone. Il motivo è un caso di positività al Covid-19 nella squadra tedesca: per massima precauzione è stato dunque deciso l'annullamento della gara, trattandosi di una semplice amichevole.