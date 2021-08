Torino: buone impressioni da Stojkovic, ma ha bisogno di fare esperienza

Per lui soluzione migliore potrebbe essere quella di fare da fuoriquota con la Primavera e allenarsi agli ordini di Juric

Roberto Ugliono

Dennis Stojkovic è tornato al Torino dopo un lungo girovagare. Un sogno che si realizza per il ragazzo tifoso granata dalla nascita, che l'opportunità di giocarsi le sue carte in prima squadra ha provato e sta provando a coglierla. In parte ci è riuscito. Negli allenamenti il ragazzo italo-serbo ha dimostrato di avere qualità interessanti, sapendo saltare l'uomo e avendo una buona tecnica. Stojkovic però ha bisogno di tanto lavoro per entrare nelle rotazioni di Ivan Juric, che fin qui non l'ha ancora schierato neanche per un minuto in amichevole.

ESPERIENZA - Innanzitutto serve un lavoro fisico, che permetta al ragazzo di reggere con l'urto della Serie A. Fisicamente, infatti, Stojkovic è ancora gracile e ha bisogno di massa muscolare che gli potrebbe tornare utile in carriera. Dopodiché necessita di fare esperienza. Le sue qualità sono evidenti e in futuro può tornare utile ai granata, ma ora ha bisogno di prendere confidenza con il calcio dei grandi. In allenamento i miglioramenti si sono visti e lo stesso Juric se n'è accorto. Non è un caso che negli ultimi giorni di ritiro a Santa Cristina Stojkovic sia stato preferito a Warming, Millico e Rauti nelle esercitazioni.

FUTURO - Quindi il suo futuro può essere ancora granata. Il sogno del ragazzo è quello di esordire in prima squadra e di rimanere al Toro, una volontà che potrebbe anche essere accontentata. Durante la stagione Stojkovic potrebbe fare la spola tra prima squadra e Primavera, così da accumulare minuti ed esperienza. D'altronde alla Primavera serve un giocatore con le sue qualità e per lui potrebbe anche essere il banco di prova per dimostrare di valere una possibilità in Serie A. L'amichevole con la Pro Vercelli sarebbe stata una prova importante per lui, ora dovrà scrivere il suo futuro senza questa possibilità.