Millico, serve una svolta: nel corso del ritiro è uscito dai radar di Juric

Titolare nella prima amichevole, ora Millico è completamente uscito dai radar: deve convincere Juric per non perdere un altro treno

Rischia di perdere un’altra occasione Vincenzo Millico , quella di convincere Ivan Juric a puntare su di lui. Era partito titolare nel primo undici dell’ex allenatore del Verona, quello per l'amichevole con l'Obermais Merano, ma con il passare dei giorni ha perso sempre più quota. Dopo due stagioni in cui ha perso il bandolo della matassa, il talentino classe 2000 rischia di finire di nuovo in prestito: con l’arrivo di Pjaca e la ricerca di un altro trequartista sul mercato, non sembra esserci spazio per Millico.

FUORI DAI RADAR - L’ultimo semestre a Frosinone è stato tutt’altro che esaltante: Millico - soprattutto a causa di alcuni problemi fisici - non è riuscito a trovare spazio neanche con i ciociari, che hanno fallito l’accesso ai playoff terminando a metà classifica. Soltanto 4 presenze e 96 minuti disputati, a causa dei problemi fisici, ma non solo. Millico, devastante in Primavera nell’annata di Kulusevski e Vlahovic, non sta riuscendo ad emergere nel calcio dei grandi. Non essere (almeno per ora) riuscito ad impressionare Juric, che punta molto sui giovani, è un ulteriore segnale negativo per la carriera dell’attaccante torinese, finito di nuovo fuori dai radar. L’amichevole in programma con la Pro Vercelli poteva essere un’occasione, ma l’annullamento mischia di nuovo le carte: ciò che è certo è che Millico deve svoltare per non perdere un altro treno importante nella sua carriera.