Torino, Buongiorno: “Mancata la fase realizzativa, lavoriamo per segnare di più”

Alessandro Buongiorno è stato accolto dai complimenti per la vittoria sul Napoli e successivamente ringraziato per essere accorso all'evento. "Ho pensato di poter venire qua oggi grazie alla vittoria di ieri, perché così il mister non ha messo l'allenamento in giornata - ha spiegato Buongiorno, aggiungendo - Quando si vince l'animo è più gioioso e... eccomi qui!". Buongiorno ha poi raccontato i ricordi d'infanzia che lo legano alle figurine Panini: "Da piccolo, quando vedevo i miei nonni dopo scuola, andavamo subito a comprare le figurine per poter completare l'album. Essere Ambassador Panini e comparire sull'album è una cosa molto bella". Riportato sul tema Toro, Alessandro ha parlato infine del girone d'andata e degli obiettivi granata futuri: "Noi stiamo lavorando bene da 2-3 mesi, ci alleniamo seriamente e duramente. Siamo un gruppo unito e avremmo meritato anche qualche punto in più. Cercheremo di lavorare al massimo, magari per segnare qualche gol in più, ci è mancata un po' la fase realizzativa. E' stato un girone d'andata molto buono, forse abbiamo perso anche qualche punto per strada ma mi sento di dare un bel voto. Ora vogliamo ripartire così, dalla vittoria col Napoli. C'è tanta competizione in campionato e speriamo di continuare così".

Buongiorno: "La scelta di restare al Toro? Mi sono guardato dentro"

Buongiorno è poi tornato su numerosi argomenti a margine dell'evento, intercettato dai microfoni di TuttoMercatoWeb. In merito al divario tra il 3-0 sul Napoli e il 4-0 che i partenopei avevano inflitto al Toro nella scorsa stagione, Buongiorno ha affermato: "Cosa è cambiato? In noi la consapevolezza, la squadra si è data da fare e in ogni allenamento dà il massimo. Questo lo ritroviamo poi in partita. Il Napoli è una squadra che forse deve riassestarsi un po', ma grande merito a noi che li abbiamo messi in difficoltà perché siamo stati precisi e ordinati, questo ci ha portato a vincere". Sulle bandiere nel calcio e sulla scelta di restare a Torino in estate: ""La mia è stata una scelta frutto di pensieri. Mi sono guardato dentro, ho pensato a cosa potevo dare al Torino e cosa poteva darmi il Torino per crescere. Sono contento di questa scelta, poi per il futuro vedremo. Che effetto mi fa l'interesse delle big? Mi fa piacere, io penso a migliorare ed essere pronto per la Nazionale, quello che sarà poi lo vedremo". E sull'Italia appunto: "Lavoro per essere al centro del progetto di Spalletti, per migliorarmi ogni giorno e mettere tutto me stesso per essere convocato a marzo e poi agli Europei".