Torino, Buongiorno nella top XI d’Europa: i dati che incoronano il difensore granata

Buongiorno è stato inserito nella top XI dei top 5 campionati europei stilata da whoscored: ecco perché

Irene Nicola Redattore 29 maggio - 12:00

Alessandro Buongiorno sul tetto d'Europa. La stagione del difensore e vice capitano del Torino, punto di riferimento assoluto per i granata, non è passata inosservata. Il portale whoscored, utilizzando come riferimento i dati statistici raccolti nell'arco di tutta la stagione, ha stilato a fine campionato le top XI di ogni lega. Poi, con un'ulteriore selezione, ha svelato un'ultima top XI, che premia i migliori interpreti dei top 5 campionati d'Europa. E in difesa c'è proprio Buongiorno a formare la retroguardia ideale di whoscored insieme a Virgil van Dijk.

Buongiorno, l'impatto sulle partite è da top europeo. In Italia è l'unico difensore nella top10 per rating — Nei dati raccolti da whoscored un parametro salta subito all'occhio analizzando la stagione di Buongiorno, ovvero l'indicatore "uomo partita" che premia l'impatto avuto da un giocatore sulle partite a cui ha partecipato. Buongiorno è stato nominato 6 volte come uomo partita: nessun difensore centrale ha avuto lo stesso impatto e ha ricevuto le stesse nomine non solo in Serie A, ma in Europa. Buongiorno inoltre è l'unico difensore con un rating whoscored tale da rientrare nella top 10 di Serie A: 7.14 il punteggio assegnato al canterano granata, che nella classifica che tiene conto di tutti i ruoli è settimo (davanti a lui solo Lautaro Martinez, Kvaratskhelia, Calhanoglu, Leao, Thuram e Pulisic). Buongiorno ha così guadagnato un posto d'onore nella top XI europea, affiancando Van Dijk. I punti di forza del duo Buongiorno-Van Dijk? Due nello specifico secondo whoscored: duelli aerei e passaggi. Il primo parametro accomuna entrambi: Van Dijk guida avendo vinto 3.9 duelli a partita in Premier League, Buongiorno segue a 2.8. Per quanto riguarda i suggerimenti, la coppia spicca per due aspetti diversi: Van Dijk è inattaccabile per precisione con una percentuale di passaggi riusciti pari al 91,5% (84.5 per l'azzurro), Buongiorno è invece leader in Europa per passaggi intercettati a partita (2.4 contro gli 1.1 dell'olandese).

Buongiorno, in Europa nessuno intercetta tanti passaggi. In Serie A è il secondo difensore per contrasti — Vale la pena approfondire il dato relativo ai passaggi intercettati da Buongiorno nell'ultimo campionato di Serie A. Con 2.4 intercetti a partita, Buongiorno è primo per ampio distacco nel campionato italiano, considerando che Scalvini è secondo a 1.8 e Calafiori è terzo a 1.7. Il difensore granata non ha avuto rivali nemmeno in Europa: solo Stach dell'Hoffenheim e Guilbert dello Strasburgo si sono avvicinati a quota 2.4, ma nessuno è riuscito a raggiungerla se non l'azzurro. Buongiorno si è confermato poi un cliente particolarmente ostico nei contrasti con una media di 2.4 partita. Anche in questo caso, il vice capitano granata rientra nei giocatori che mediamente si spendono nel maggior numero di contrasti nel corso di una gara. Complessivamente è sesto in Serie A (dietro a Frendrup, De Roon, Posch, Freuler e Martinez Quarta), ma considerando unicamente i difensori è secondo in campionato dietro a Posch (2.5). Intelligente anche la gestione dei falli da parte di Buongiorno, che ha dimostrato di saperli spendere quando necessario superando di rado i limiti entro cui arriva una sanzione. Buongiorno è infatti secondo in Europa per numero di falli commessi e primo in Serie A con una media di 2.4 partita (Cristante e Linetty secondi e terzi con 2.1 e 1.8); complessivamente ha ricevuto però sole 7 ammonizioni, risultando 38esimo per gialli ricevuti in Italia e 196esimo in Europa.

Top XI d'Europa, la formazione di whoscored — TOP XI (4-4-2): Donnarumma (PSG); Kimmich (Bayern Monaco), Van Dijk (Liverpool), Buongiorno (Torino), Mittelstädt (Stoccarda); Saka (Manchester United), Bellingham (Real Madrid), Rodri (Manchester City), Mbappé (PSG); Kane (Bayern Monaco), Guirassy (Stoccarda)