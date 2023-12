Torino, Buongiorno riceve il premio Quarto Potere 2023: le parole

Alessandro Buongiorno ha dedicato i minuti precedenti alla premiazione, giunta al suo settimo anno, a chiunque si è avvicinato per foto e autografi, mostrandosi sorridente, gentile e disponibile. Poi si è seduto in platea in prima fila insieme agli altri premiati per la cerimonia. Ha introdotto la premiazione il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo: "Torino è una città fatta di 'rusconi', in cui le persone spendono i loro talenti nel cercare di fare bene il proprio lavoro, elemento che lega i premiati del 2023. Cito una frase di Sant'Ignazio di Antiochia: 'Si educa molto con quel che si dice, ancor più con quel che si fa, ma molto di più con quel che si è". E prendendo come esempio Buongiorno: "Per me rappresenta il calciatore tipo, perché rappresenta tecnica, qualità, grinta e una dote umana non banale in quel mondo".

Premio Quarto Potere 2023, le parole di Buongiorno

Prima di ricevere la targa, Buongiorno ha posato per una foto con Evelina Christillin, premiata insieme a Christian Greco per il lavoro da presidente e direttore al Museo Egizio di Torino, ed è stato ufficialmente invitato a visitare il Museo. Il difensore granata ha preso poi la parola, raccontando il legame con il Torino, da cui deriva la scelta di rimanere in granata nonostante il pressing di mercato in estate dell'Atalanta: "Io sono nato e cresciuto nel Toro: a 7 anni ho fatto i primi provini e sono entrato nel Toro. Ho un vissuto importante, per me poi il Toro è diventata famiglia. Negli anni ci sono stati tanti allenatori e compagni, sicuramente è bello per me aver fatto un percorso del genere e ho deciso di averlo portato avanti anche per questo". Poi Buongiorno ha parlato anche delle soddisfazioni che si sta togliendo in Nazionale: "La prima convocazione in cui poi ho giocato è arrivata quest'estate. Ero già in vacanza, ma quando poi ti chiama la Nazionale... Ho preso il primo aereo dalla Spagna per l'Olanda. E' stato inaspettato, ma bellissimo. Non credevo addirittura che questa volta mi facessero giocare da titolare". Infine Buongiorno ha concluso: "Sono contento di aver ricevuto questo premio e di poterlo ricevere insieme a persone che stanno facendo la storia di Torino. Grazie".