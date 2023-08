Torino-Cagliari 0-0, le statistiche: meglio i granata, ma il possesso è sterile

“Potevamo fare gol subito all’inizio, ci sono mancate fortuna e qualità. Faceva tanto caldo e il campo era bruttino per giocare bene a calcio. In questo momento il nostro attacco è molto povero, questo è chiaro”, senza troppi giri di parole Ivan Juric arriva subito al punto della problematiche che la sua squadra ha affrontato in Torino-Cagliari. Il tecnico croato evidenzia come le occasioni ci siano state, ma ci sono delle problematiche in attacco dovute anche al fatto che manchi un goleador. Le statistiche confermano le analisi dell'allenatore.

L'atteggiamento delle due squadre in Torino-Cagliari

Il Toro ha avuto il 57% del possesso palla, di cui il 57% l'ha effettuato nella propria metà campo. Il baricentro è stato basso per entrambe le formazioni: nella prima frazione di gara 52,12 m per i padroni di casa e 50,23 m per gli ospiti, mentre nella ripresa 51,62 m per i granata e 49,96 m per i rossoblù. L'indicatore che calcola la pericolosità di ogni istante di gioco considerando la posizione dei giocatori della propria squadra, degli avversari e della palla è: 58,42% per il Torino e 58,65 % per il Cagliari. Ricardo Rodriguez e compagni hanno effettuato 11 tiri rispetto agli 8 degli avversari. Le conclusioni in porta di entrambe le squadre sono state due, così come le parate dei due portieri. Le occasioni da gol sono state 7 per i piemontesi e 4 per i sardi. Mentre i corner sono stati 8 per il Toro e 3 per il Cagliari.