Torino-Cagliari 1-2, Cragno: “La parata su Pjaca? È stata solo istintiva”

Le dichiarazioni dei protagonisti al termine di questa partita valida per la 27^ giornata del campionato Serie A

Al termine del match Torino-Cagliari, valido per la 27^ giornata di Serie A, Alessio Cragno è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando la partita con le seguenti dichiarazioni: "Stiamo raccogliendo quello che ci serve per uscire da questa situazione. È normale che quando finisci il girone d'andata con 10 punti per salvarti devi fare qualcosa di straordinario e andare a prendere punti su camp difficili in cui sei sfavorito sulla carta".