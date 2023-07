Torino-Cagliari, al via la vendita dei biglietti: info e prezzi

Sono in vendita i biglietti per Torino-Cagliari, prima gara dei granata di Juric nella stagione 2023-2024 di Serie A. Lo ha comunicato il club granata con una nota ufficiale in cui sono contenute tutte le indicazioni per assistere dal vivo al match del "Grande Torino", in programma lunedì 21 agosto alle ore 18.30.

Torino-Cagliari, le info

I biglietti potranno essere acquistati online sul sito , nei punti vendita abilitati Vivaticket oppure alla Biglietteria Nord dello Stadio (da lunedì a sabato, aperta in orario 10-18). Il costo di un tagliando è di 20 euro in Curva Maratona e Primavera, di 25 euro nei Distinti Granata, 30 euro in Tribuna Granata e 70 euro in Poltroncine granata. Prevista una promozione per gli Under 18, che pagheranno solo 10 euro per assistere al match in Curva Maratona, Primavera e nei Distinti granata. I bambini con età inferiore ai 6 euro entrano gratis allo stadio. Gli ingressi dello stadio apriranno due ore prima dell'inizio della partita. Per accedere al "Grande Torino" servirà presentarsi agli ingressi muniti di titolo d'accesso e documento di identità.