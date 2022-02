Torino-Cagliari, Baselli ritrova il suo passato un mese dopo l’addio

Per la prima volta dopo 7 anni, Baselli e il Torino saranno di nuovo avversari

Luca Bonello

Era il 28 gennaio 2022 ed il Torino, tramite comunicato ufficiale, annunciava l'addio di Daniele Baselli. Un mese dopo, il 27 febbraio, lo stesso Baselli ritornerà nello stadio della città che lo ha ospitato per 6 anni e mezzo, Torino, ma questa volta lo farà vestendo la maglia rossoblù del Cagliari, prossimo avversario proprio dei granata. Il ragazzo di Manerbio, per il quale questa partita non può essere uguale alle altre, è, inoltre, l'unico ex della gara di domenica, oltre ovviamente al tecnico dei sardi Walter Mazzarri.

TORINO - Per Daniele Baselli, il match dell'Olimpico Grande Torino sarà il primo da avversario dei granata dopo oltre 7 anni dall'ultima volta. Era infatti il 2 novembre 2014, quando il classe '92, ai tempi calciatore dell'Atalanta, fu schierato da Colantuono al fianco di Migliaccio nel centrocampo nerazzurro. Nell'aprile 2015 poi, fu tra i convocati dei bergamaschi per Atalanta-Torino, ma non scese in campo. Tra pochi giorni, Baselli ritornerà ad affrontare il Torino, la società che l'ha acquistato nell'estate 2015 e nella quale ha vissuto i migliori anni della sua carriera, toccando le 190 presenze in 6 stagioni e mezzo, condite da 20 gol e 14 assist. Dal momento del suo approdo in granata, Baselli è sempre stato uno degli elementi di spicco del club di Via dell'Arcivescovado, sino all'estate 2020, quando la parziale rottura al legamento crociato l'ha costretto a stare fuori per oltre 6 mesi. Al suo rientro in campo, ad inizio 2021, non è mai riuscito a tornare a giocare a buoni livelli, finendo così in fondo alle gerarchie. Con l'arrivo sulla panchina granata, di Nicola prima, e di Juric poi, gli spazi per Baselli si sono ridotti ulteriormente e la sua cessione, considerata anche la scadenza del contratto a giugno 2022, è stata inevitabile.

CAGLIARI - Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari e suo ex allenatore dal 2018 al 2020 proprio al Torino, ha però voluto dargli un'altra chance in Serie A, convincendo la società sarda a portarlo nell'isola. Dal giorno del suo trasferimento in Sardegna ad oggi, Baselli è stato sempre utilizzato dal tecnico in tutte le sfide che il Cagliari ha giocato. L'esordio, ironia della sorte, è stato proprio contro l'Atalanta lo scorso 6 febbraio, quando è entrato al 78' al posto di Dalbert. Successivamente, il suo minutaggio per partita è aumentato. Ha infatti giocato 32' in Empoli-Cagliari e 82' in Cagliari-Napoli. In queste sue prime tre uscite in maglia rossoblù, l'ex granata si è ben comportato, anche se, nel match con i partenopei, ha fallito una gigantesca occasione per portare sul 2-0 la sua squadra, tirando alto a pochi passi dalla sguarnita porta napoletana. L'impatto al Cagliari del centrocampista è stato comunque buono, tanto che, lo stesso Mazzarri, dopo il match con il Napoli, ha affermato: "Baselli? Ha fatto una grande gara".