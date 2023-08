Per l'esordio in campionato contro il Cagliari è stata superata quota ventimila spettatori. Nello specifico, sono stati 20.296 i paganti che hanno assistito al pareggio a reti bianche della squadra di Juric contro i sardi. L'incasso del botteghino per la prima giornata ammonta a 313.296 euro. Non è stato invece comunicato il dato parziale relativo al numero di abbonati.