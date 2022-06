Torino, Cairo accoglie gli sponsor allo stadio per un workshop e un torneo

Sono state formate tre squadre, capitanate dal responsabile Andrea Fabbrini e dai tecnici Antonino Asta e Franco Semioli

Giornata di festa ieri all'Olimpico Grande Torino. Lo stadio del Torino ha infatti ospitato la Partner Cup, evento a cui ha partecipato anche il presidente Urbano Cairo che accolto gli sponsor e le aziende vicini al mondo del Toro; nel pomeriggio, dopo il workshop e la presentazione dei vari partecipanti, è andato in scena un torneo triangolare riservato appunto agli sponsor. Sono state formate tre squadre, Maratona Team, Filadelfia Team e Primavera Team, e ciascuna squadra ha avuto un capitano d'eccezione: Andrea Fabbrini, coordinatore del settore giovanile granata, Antonino Asta, allenatore dell'Under 18 e Franco Semioli, tecnico dell'Under 16. Al termine del triangolare, la giornata si è conclusa con un'apericena in Sala Ferrini.